A stílusnak olykor horribilis ára van

A prémium kategóriás és tényleg stílusos dizájnnal rendelkező hangcuccairól híres dán Bang & Olufsen idén nyáron egy egészen új közönség meghódítását vette tervbe. Az olyan gamerekét, akiknek nem csak az fontos, hogy a fülhallgatójuk a létező összes kütyüjükkel kompatibilis legyen, de az is, hogy ne egy hatalmas, bumfordi eszközt kelljen a fejükre tenni. A Beoplay Portal szinte hibátlanul megfelel ezeknek a kritériumoknak, viszont ezért – ahogy a gyártó összes termékénél – tényleg meglehetősen horribilis árat kell fizetni.

Ha szóba kerülnek a kifejezetten a videójátékosoknak szánt fejhallgatók, a legtöbbünknek rögtön a méretes, sokszor kifejezetten agresszív vagy feltűnő dizájnnal megáldott, oldalról kilógó mikrofonnal felszerelt modellek ugranak be. Akadnak ugyan visszafogott darabok, mint a PS5 mellé készült Pulse 3D, de azért még erről is ordít, hogy gamer kiegészítő, és mivel csak jack csatlakozóval párosítható mobilhoz, kevesen fogják zenehallgatásra használni mondjuk a melóba menet, vagy bármilyen más hétköznapi(bb) helyzetben.

A Beoplay Portal pont azokat az embereket célozza, akik nem akarnak külön eszközt a játékhoz (legyen szó akár konzolról vagy PC-ről) és a teljesen általános zenehallgatáshoz, ugyanakkor egy olyan stílusos fejhallgatót keresnek, amiről nem ordít, hogy gamer eszköz, sőt, épp ellenkezőleg, meglepetést kelt, hogy alapvetően mégiscsak ez az elsődleges funkciója.

Bang & Olufsen Beoplay Portal fejhallgató

A Portal formavilága olyan szempontból nem egyedi, hogy a dizájn elég közel áll a Beoplay H-szériás modellekhez, de az emlegetett gamer eszközök közül abszolút kilóg az amúgy elegáns megjelenése. A valódi bőr borítású kagylók külső felén minőségi műanyagból készült korongok találhatók, ezen kaptak helyet a csatlakozók és a kezelőszervek (ezekre még visszatérünk), illetve mindkét oldalon egy-egy fémes hatású, szintén kör alakú érintésérzékeny felület, amiken még a Bang & Olufsen logónak is jutott hely. A két kagyló 90 fokban befordítható (befelé, kifelé nem), a szárak pedig méretállítás végett ki- és becsúsztathatók a füles pántjába – utóbbi belül strapabíró szövet borítást kapott, míg kívül textúrált bőrborítást találunk.

Mivel a szárak az említett korongokhoz csatlakoznak, így a pánt oldalirányba elég széles, csak legfelül ér a fejünkhöz, cserébe órákon át kényelmes, illetve stabil viseletet biztosít. Az eszköz súlya 279 gramm, a mérete pedig visszafogottabb, mint a legtöbb gamer fejhallgatóé, így az elegánsabb dizájn mellett emiatt is alkalmas arra, hogy az otthonunkon kívül is viseljük.

Ami a vezérlést illeti, a fejhallgatónk az átlagnál összetettebb eszköz: a kezelőszervek eltérő funkciót szabályoznak, attól függően, hogy be van-e kapcsolva a mikrofon, Bluetooth-on keresztül csatlakozunk a jelet adó eszközhöz (pl. okostelefon), vagy az eszköz mellé járó USB adóvevőn keresztül. Utóbbi egy USB-C dongle (ami ráköthető modernebb laptopokra és PS5-re is), de a gyártó mellékelt egy USB-A-s átalakítót is, így a Portal olyan gépekkel is használható, amiken még nincs a modernebb USB-portból. Ha pedig Xbox Series gépünk van, akkor a fülest közvetlenül a konzollal kell párosítani: mindkét eszközön meg kell nyomni a megfelelő (a Bluetooth-t aktiváló) gombot a csatlakozáshoz, hogy a két kütyü automatikusan egymásra találjon.

És akkor most kanyarodjunk vissza az említett többfunkciós kezeléshez.

A bal kagyló korongjának élén egy érintésérzékeny csík kapott helyett, ezzel az aktív zajszűrés (ANC) mértéke, illetve a külvilágot átengedő transparency mód hatásfoka állítható – Bluetooth kapcsolat esetén. Ha viszont az USB-s kiegészítőn keresztül csatlakozunk (vagy párosítottuk a fülesünket egy Xbox konzollal), és be van kapcsolva a mikrofon, akkor a zajszűrés vagy a saját hangunk visszahallásának erőssége változtatható – utóbbinak akkor van értelme, ha játék közben kommunikálunk a csapattársainkkal a team chaten vagy épp a Discordon keresztül.

A jobb korongon szintén találunk egy érintésérzékeny csíkot, ezzel mindkét módban a hangerő szabályozható. Ami eltérő lehetőségeket kínál, az a fémesen csillogó külső érintésérzékeny felület: USB-módban a bal oldalival két érintéssel válthatunk az előre eltárolt equalizer lehetőségek között (Gaming, FPS, RPG), míg a jobb oldalinál két pöccintéssel ki- és bekapcsolható a mikrofon. Bluetooth módban pedig a jól megszokott lejátszós funkciókat kapjuk: bal oldalon dupla érintéssel a play/pause, jobb oldalon pedig ugyanezzel a mozdulattal léptethetünk a következő számra.

A füles amúgy képes egyszerre két forráshoz csatlakozni, így játék közben fogadhatunk hívást, anélkül, hogy le kellene vennünk, és még arra is van lehetőség, hogy pár érintéssel némítsuk a mikrofont, ha éppen team chates multiplayer lenne a program. Ez a lehetőség adott PC/PlayStation és Xbox esetében is, de az eltérő kapcsolati típusok miatt különböző megoldásokkal, szóval a használat előtt érdemes átfutni a neten található gépspecifikus használati útmutatókat – ezek ugyanis nem kaptak helyet az eszköz csomagolásában.

Vannak továbbá fizikai gombok: a bal tárcsán ott a Bluetooth kapcsoló (ez kell pl. az Xboxos kapcsolathoz), míg a jobb oldalon a bekapcsoló gomb, amit hosszan nyomva kikapcsolásra is használhatunk, illetve ezzel kezdeményezhető a csatlakozás az USB dongle-höz is, ha ez automatikusan nem történne meg. Ehhez viszont az apró kiegészítő logózott részét is nyomva kell tartani pár másodpercig. Itt érdemes ugyanakkor megjegyeznem, hogy a teszt során erre sosem volt szükségem, pedig legalább három különböző számítógépre rácsatlakoztattam a fülest.

A jobb oldalon találunk még egy hagyományos jack bemenetet (amihez kábelt is mellékeltek a dobozban), így a füles vezetékes módban is használható (pl. repülők szórakoztató rendszeréhez), illetve ide került egy USB-C csatlakozó is, amivel az eszköz tölthető (ehhez is jár külön kábel). Az üzemidő meglehetősen impresszív: Bluetooth-on keresztül, zajszűrés nélküli zenehallgatással akár 60 óra is kijön egyetlen töltésből, az ANC-t bekapcsolva is megvan a 40 óra, a dongle-re csatlakozva pedig közel 20 órát bír a füles, ha a zajszűrést is bevetjük. Nulláról maxiumra tölteni pedig nagyjából két óra alatt lehet az 1200 milliamperórás akkumulátort.

A füles mellé persze jár egy Bang & Olufsen alkalmazás is, amiben nyomon követhető az összes fontos adat (aksi töltösség, mikrofon és ANC állapota), módosíthatók, illetve testre szabhatók az egyes beállítások. Utóbbiak között ott az equalizer és az érintésérzékeny felületek variálásának lehetősége is. Továbbá az appon keresztül frissíthető a fejhallgató szoftvere, amit érdemes is azonnal elvégezni, mielőtt komolyabban használatba vennénk az eszközt.

Nincs okunk panaszra

Bár zajszűrés terén a Beoplay Portal nem ér a frissen piacra dobott Sony WH-1000XM5 nyomába, azért a dánok megoldása is elismerő hümmögést váltott ki belőlem. Az ANC-t a 24.hu szerkesztőségében teszteltem, ahol a sport rovat a hátam mögött rendszeresen figyelte a vizes vb eseményeit egy televízión keresztül. Mindez akár zavaró is lehetett volna, de szerencsére velem volt a Bang & Olufsen újdonsága, ami a beépített mikrofonjai segítségével szinte teljesen kizárta a külvilág zajait – a tévé hangjaiból még zene nélkül sem hallottam semmit, csak az olyan magasabb tartományok törték át a védelmet, mint egy közelben lévő okostelefon trillázós csengőhangja.

A hangélményre szintén nem lehet panasz, legyen szó akár játékról vagy éppen zenehallgatásról. A mélyek tekintetében ugyan kicsit alulteljesít a Beoplay Portal, de a 40 milliméteres meghajtók tényleg szépen szólaltatják meg a magas- és középtartományokat, nem vesznek el a finom részletek sem – ilyen szempontból ez a füles messze túlszárnyal minden gamer eszközt, de még sok, kifejezetten zenehallgatásra tervezett fejhallgatót is. Emellett a mikrofonok is elég jól muzsikálnak, annak ellenére is, hogy egyet sem húzhatunk a szánk elé, hanem beépített verzióról van szó. A hagyományos hívások során senki nem panaszkodott a minőségre, és játék közben is megállta a helyét ez a megoldás, amin segített az állítható erősségű Own Voice is.

Mennyi?!

Mindent egybevéve a Beoplay Portal egy nagyon jól összerakott fejhallgató: jól néz ki, jól szól, és tényleg kompatibilis szinte mindennel (okostelefon, PC, PlayStation, Xbox, vezetékkel még a Nintendo Switchre is ráköthető), remek, a legtöbb hasonló eszközből hiányzó funkcióval látták el, és tényleg kényelmesebbé teheti az életünket azzal, hogy képes egyszerre két különböző forráshoz is csatlakozni. Viszont még így is érdemes megkapaszkodni, mielőtt csekkolnánk az árát.

Aki már nézegette a Bang & Olufsen kínálatát, az tudhatja, hogy a gyártó nem szívbajos, ha az árazásról, és ez hatványozottan igaz a tesztalanyunkra is, hiszen nem kevesebb, mint 190 ezer forintot kérnek érte. Ez minden pozitívum ellenére is egészen horribilis összeg (triplája a szintén jól sikerült SteelSeries Arctis 7P+ Wireless fülesnek), így ezt a fejhallgatót tényleg csak azoknak tudjuk jó szívvel ajánlani, akiknek egyrészt telik ilyesmire, illetve mindennél fontosabb a stílus, és elengedhetetlen, hogy egyetlen füles szolgálja ki az összes igényüket.