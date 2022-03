Horror áron érkezik a világ legnagyobb OLED tévéje

Az LG még idén januárban, a 2022-es CES-en jelentette be, hogy az idei okostelevízió portfóliójában helyet kap egy 97 hüvelykes képátlójú OLED paneles modell is, ami jelen állás szerint a piac legnagyobb ilyen típusú tévéje. Az OLED kijelzős okostelevíziók ugyan még mindig nem számítanak olcsónak (habár már 300 ezer környékén is találni jó vételt), de az LG G2 ára még a jelenleg kapható csúcskategóriás változatokhoz képest is hajmeresztő, hiszen a ProHardver információi szerint 25 000 eurót, tehát közel 9,3 milliót kell fizetni érte.

A dél-koreai gyártó kínálatában is az abszolút csúcsot jelentő variáns a vállalat saját, továbbfejlesztett, speciális hűtőrendszerrel kiegészített OLED evo paneljével szerelve érkezik, a megjelenítésért pedig egy új generációs Alpha 9 képfeldolgozó chip felel. A legújabb hírek szerint az LG eddigi legnagyobb OLED tévéje valamikor az év második felében kerülhet forgalomba, arról ugyanakkor még nincs információ, hogy bekerül-e a hazai boltok kínálatába.