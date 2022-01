Többmilliós díjat ért a magyar amatőr fotós családi képe

Magyar amatőr fotós diadalmaskodott a Huawei Next-Image Awards 2021 mobilfotós versenyén. Tompa Attila Generációk című alkotásával – két másik versenyzővel egyetemben – elnyerte az Év fotósa címet, valamint a fődíjjal járó 10 ezer dolláros (közel 3,2 millió forintos) nyereményt. A versenyre idén több mint száz országból egymilliót meghaladó nevezés érkezett, az amatőr és profi fotósok tíz kategóriában küldhették be Huawei telefonokkal készített képeiket és videóikat.

A beérkezett képeket neves szakértőkből álló zsűri bírálta el: Reuben Krabbe, a kanadai extrémsportfotós, Karen Smith Egyesült Királyság-beli művészeti kritikus, Olivier Chiabodo francia rádió- és tévéproducer. Szintén a zsűrit erősítette a Shanghai Photography Center alapítója, a Pulitzer-díjas fotós, Liu Heung Shing, valamint a Huawei Next-Image Awards 2020 egyik fődíjasa, Lin Haiyin. A legjobb képekről emellett a BNU Újságírói és Kommunikációs Iskola professzora, Yu Guoming és a Huawei Consumer Business Group fogyasztói stratégiai marketing osztályának alelnöke, Li Changzhu döntött.

Tompa Attila Generációk című alkotása a 2021-es megmérettetés tíz kategóriája közül a „Portré” mezőnyben bizonyult a legjobbnak, amellyel egyúttal a verseny három legjobb mobilfotójának járó fődíjat is elnyerte. A nyertes kép a nagymama és unokája közötti kapcsolódást jeleníti meg, amelyen helyet kapott a technológia is.

Amikor megkaptam a hírt, hogy én nyertem, alig akartam elhinni

– nyilatkozta Tompa Attila. „Egy teljesen spontán felvétellel neveztem a versenyre, a kislányom és az anyósom szerepelnek a képen.”

A magyar versenyző hazai díjat már nyert ugyanezen a versenyen, 2020-ban. A nemzetközi megmérettetésen is volt már magyar siker, 2018-ban, Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotása nyerte el a verseny nagydíját.

Az idei verseny két másik fődíjasa a cseh Zdeněk Dvořák és a kínai Ihang Vei lettek. Előbbi Hello, New Dad című fotója a születés utáni pillanatokat örökíti meg, míg az utóbbi Feast with Family című díjnyertes képe egy forgalmas vásárt ábrázol.