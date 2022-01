Magától műveli a földet a John Deere önvezető traktorja

Már a macskának is lehet okosvécéje

Egy ideje látszik, hogy nem csak az autók, de a traktorok is haladnak az önvezető mód felé, igaz, utóbbi téren még jóval kevesebb projekt említhető. A John Deere azonban ledobta a bombát CES kütyüexpón, bemutatta teljesen új traktorát, a már létező 8R-es széria önvezető modelljét.

A mezőgazdasági gép hat pár kamerával és szenzorokkal gyűjt információkat környezetéről, és a mesterséges intelligenciának köszönhetően képes a földeken saját maga elvégezni a munkát anélkül, hogy bárki ülne benne és utasításokat adna neki. Ez azért nagy szó, mert ugyan már most is vannak piacon olyan modellek, amik megkönnyítik a traktoros munkáját, de ez esetben tényleg önálló munkavégzésről lehet beszélni, ráadásul változó minőségű terepen. A felhasználó egy okostelefonos alkalmazáson keresztül tarthatja szemmel a traktort, itt láthatja többek közt azt is, hogy mekkora területtel van már kész a gép.

Felmerül persze annak kapcsán az adatvédelem kérdése is. Mint kiderült, a John Deere önvezetői traktorjai által gyűjtött adatokat a cég tulajdonában lesznek, de a gazdák kérhetik, hogy azokat ne adja ki a cég.

Az önvezető 8R traktor és a hozzátartozó eke 500 ezer dollárba kerül, ami kb. nettó 160 millió forintot jelent. Ehhez még meg kell vásárolni a rendszert, ami további körülbelül 16 millió forintos költség.