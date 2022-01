Ez a router oda varázsol erős wifit, ahol a legnagyobb szükség van rá

A minden évben január elején megrendezett CES kütyüexpón nehéz kitűnni a tömegből, hiszen egyszerre általában több ezer cég mutat be felfoghatatlanul sok új terméket, és hatványozottan nehéz a helyzet, ha egy gyártó olyan kevésbé szexi témában utazik, mint mondjuk a hálózati eszközök. Ide tartozik a kínai TP-Link is, ám a cégnek sikerült előállnia egy olyan ultramodern Wi-Fi 6e routerrel, amire még az is felkaphatja a fejét, aki csupán akkor találkozik ilyen (vagy hasonló funkciót betöltő) eszközzel, mikor a netszolgáltatója beszereli egyet a lakásába.

A TP-Link legújabb üdvöskéje az Archer AXE200 Omni, ami nemcsak támogatja a 6 GHz-es sávot is használó, minden korábbinál erősebb és megbízhatóbb jelet biztosító Wi-Fi 6e szabványt, de négy motorizált antennával rendelkezik, amelyek képesek maguktól úgy módosítani a pozíciójukat, hogy ott biztosítsák a legerősebb jelet, ahol éppen a legnagyobb szükség van rá a lakásban vagy a házban. Ha mondjuk a család épp az emeleten van, ott streamelünk a Netflixen keresztül és közben néha nyomkodjuk a telefonunkat, akkor a router ezt érzékeli, és úgy állítja be az antennákat, hogy azok a kívánt helyen biztosítsák a lehető legjobb vezeték nélküli hálózatot.

Ha pedig mozgunk a lakásban, és magunkkal visszük mondjuk a telefonunkat, vagy akár a laptopunkat, az eszköz ezt is képes érzékelni, és ennek megfelelően módosítja az antennák pozícióját.

A kapcsolódó okostelefonos alkalmazásban továbbá beállítható, hogy a router egy adott, általunk kiválasztott eszközre koncentráljon, a lehető legjobb jelet biztosítva, illetve mi magunk is megszabhatjuk, hogy a négy antenna milyen pozíciót vegyen fel.

Az Archer AXE200 Omni persze nemcsak már-már futurisztikus funkciókkal rendelkezik, de támogatja a teljesen hagyományos 2,4 és 5 GHz-es csatornákat is, így a nem Wi-Fi 6e kompatibilis eszközök is simán csatlakoztathatók hozzá. A burkolat alatt egy négymagos, 2 GHz-es processzor dolgozik, és nem maradtak le az eszközről az ethernet portok sem (köztük egy 10 gigabites), ha valaki mégis inkább a vezetékes kapcsolathoz ragaszkodna – mondjuk videójátékozás közben.

Hogy a router mikor lesz elérhető kereskedelmi forgalomban és mennyiért, azt egyelőre nem részletezte a gyártó, az érdeklődőknek ugyanakkor fel kell készülniük arra, hogy az Archer AXE200 Omni nem lesz olcsó mulatság. Nemcsak a négy forgatható antenna miatt, de azért is, mert manapság még minden gyártó elég húzós áron kínálja a Wi-Fi 6e szabványt is támogató eszközeit.