Elon Musk pályát módosítana, influenszer szeretne lenni

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX feje azt fontolgatja, hogy otthagyja a munkahelyeit, és inkább teljes állású influenszer lesz – írja a Reuters. A világ leggazdagabb embere erről a Twitteren számolt be, és követői véleményét is kikérte.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021