A Gránit Bankhoz is megérkezett a Google Pay

2021. november 5-től a Gránit Bank is elérhetővé teszi ügyfelei számára a Google Pay szolgáltatást, mely Android okoseszközökre kínál kényelmes és gyors fizetési megoldást – közölte a pénzintézet.

A Gránit Mastercard kártyabirtokosok könnyedén, néhány érintéssel adhatják hozzá bankkártyájukat a szolgáltatáshoz a Google Pay alkalmazásban. A fizetési megoldás a bank által kibocsátott minden bankkártyával kompatibilis. Használata biztonságos: a bankkártya adatok a Google Pay használata során sosem kerülnek tárolásra vagy átadásra harmadik fél (pl. a kereskedő) számára. A Google Pay használata során az okostelefont csak a terminálhoz kell tartani (aktív állapotban), az alkalmazást sem szükséges megnyitni. A 15 000 Ft feletti tranzakciók jóváhagyásához a telefon feloldása szükséges, így a fizetés során az ügyfélnek semmihez nem szükséges hozzáérnie a saját telefonján kívül.

Online vásárlások során is praktikus segítség a Google Pay: azokon az oldalakon, ahol elérhető ez a fizetési megoldás, nem szükséges megadni minden kártyaadatot. Az okosóra tulajdonosok számára is megoldást nyújt a szolgáltatás, mivel ahhoz csak a Google Pay alkalmazást kell letölteni a viselhető eszközre, illetve összepárosítani azt az okostelefonnal. Okosórával való fizetéshez minden esetben szükséges az okosóra feloldása. Az ügyfelek emellett természetesen továbbra is használhatják a bank saját Gránit Pay nevű mobilfizetési megoldását is.

A Google Pay október vége óta az Erste Banknál is elérhető, elsőként pedig a K&H vezette be idén áprilisban a hazai pénzintézetek közül.