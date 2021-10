A Facebook leállás rántja magával a többi szolgáltatást is

A magyar idő szerint október 4-én este hat magasságában kezdődő Facebook leállás (ami magában foglaja az Instagramot, a WhatsAppot és a vállalat többi szolgáltatását is) az első órákban ugyan jót tett az olyan konkurenseknek, mint például a Twitter (akik még viccelődtek is a fejleményeken), de ahogy telik az idő, úgy egyre nyilvánvalóbb, hogy a legnagyobb közösségi oldal problémája hatással van a többi népszerű szolgáltatásra (sőt még a hazai telkó cégekre) is.

Az egyes platformokat figyelő DownDetector statisztikái szerint az esti órákban többek között a TikTok és a Twitter is megérezte a Facebook leállása miatt megnövekedő forgalmat. A népszerű videómegosztó esetében többen arra panaszkodnak, hogy nem működnek a privát üzenetek, míg a madaras alkalmazás esetében hosszas töltési időkről és elérhetetlen kommentekről számolnak be a felhasználók. A helyzeten jó eséllyel nem segít az sem, hogy az Egyesült Államok nyugati partján még csak kora délután van, így a forgalom csökkenése nem várható, és a Facebook is komoly akadályokba ütközik a leállást okozó problémák kezelését illetően.