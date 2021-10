Ismét életet mentett az Apple okosórája

Egy 24 éves motoros teherautóval ütközött, majd az Apple Watch esésészlelés funkciójának köszönhetően sikerült időben kórházba jutnia a baleset után. A funkció lényege, hogy ha az okosóra esést észlel, szükség esetén kapcsolni tudja a segélyszolgálatokat. Muhammad Fitri-t Szingapúr egyik elhagyatott utcáján gázolták el, ami könnyen tragédiába torkollhatott volna, ha nincs rajta az órája – számolt be a történetről az Apple Insider. Miután az eszköz este 20:20-kor egy erőteljes esést észlelt, értesítette a sürgősségi kontaktokat, majd a férfi mozdulatlanságának hatására tárcsázta a mentőket.

Nem ez az első alkalom, hogy a fejlesztés életet ment, júliusban egy 25 éves férfihez riadóztatta ki a mentőket, aki elájult, majd beverte a fejét. Tavaly júniusban pedig egy arizoniai felhasználó esett össze, majd vált magatehetetlenné, végül az óra hívott neki segítséget.

