Robotkutyát mutatott be a Xiaomi

A Xiaomit leginkább okostelefonjai és táblagépei miatt ismerik a felhasználók, sokan nem is tudják, hogy ennél sokkal több mindennel foglalkoznak. Mondjuk okosvillanykörtékkel, robotporszívókkal, elektromos rollerekkel – és most már robotokkal is.

A cég bejelentette a Xiaomi CyberDog nevű, fogyasztói pacra szánt robotkutyát, amit kicsit sem úgy kell elképzelni, mint a Sony cuki Aibóját, hanem egy annál morcosabb szerkezetet. A négylábú robot maximális haladási sebessége 3,2m/s, és legfeljebb 3 kg-os súly bír elcipelni. Az Intel RealSense modulját használja tájékozódáshoz és a tárgyak kikerüléséhez. A Xiaomi egy 128GB-os SSD-vel, hat mikrofonnal és egy NVIDIA Jetson Xavier NX chipsettel is felszerelte. Hogy pontosan milyen feladatokra tervezték, azzal kapcsolatban szűkszavúak a kínaiak, a közlemény szerint egy nyíltforráskódú projektnek szánják a gépet, a Xiaomi-rajongók, mérnökök és robotrajongók számára.

Az első ezer darab CyberDog kb. 465 ezer forintnak megfelelő jüanért lesz elérhető Kínában, még nem tudni, hogy más országokban tervezik-e az árusítását.