A TikTokra posztolt videót egy Tesla tulajdonos, mielőtt halálos balesetet szenvedett

Halálos kimenetű balesetet szenvedett egy Tesla Model 3 vezetője május ötödikén – írja a The Guardian. Az autóban ülő, 35 éves Steven Michael Hendrickson robotpilóta (autopilot) módot használt, miközben nem felügyelte a járművet, az pedig belerohant egy felborult teherautóba.

A férfi az ütközés előtt több videót is megosztott a közösségimédia-felületeken, melyeken látszik, hogy se a kezét nem hagyta a kormányon, se a lábait a pedálokon, a TikTokon megosztott kisvideójában pedig az autó „önvezetői” képességeit dicsérte. A május ötödikén, Fontanában történt ütközés körülményeit még vizsgálja az amerikai közlekedési hatóság (NHTSA).

A Tesla honlapján is az olvasható, hogy az autopilotmód olyan sofőr felügyeletét igényli, akinek a kezei a kormányon vannak, és bármikor kész arra, hogy szükség esetén közbelépjen. „Ugyan az Autopilot egyre többet képes elvégezni, jelenlegi formájában még nem önvezető rendszer” – írják.

Automatizált rendszerek terén is több szintet lehet elkülöníteni attól függően, hogy mi bízható rá biztonsággal az autó szoftverére. A Tesla autopilot úgynevezett ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) funkciókat tartalmaz, ami azt takarja, hogy a fejlesztések csak segítik a biztonságos vezetést, de a sofőr nem adhatja át az irányítást az autónak, és a felelősség is a sofőré. A gyártó ezért óva inti a felhasználókat attól, hogy túlságosan is rábízzák magukat az autó szoftverére, amennyiben a biztonságos közlekedés a céljuk.