Már jövőre jöhet az újabb PlayStation 5 modell

Bár az általános chiphiány érinti a PlayStation 5 konzolokat gyártó Sonyt is, ami fél évvel az újgenerációs konzolok megjelenését követően továbbra sem képes kielégíteni a vásárlói igényeket, de a vállalatot ez egyáltalán nem gátolja meg abban, hogy már most a tavaly piacra dobott konzolok új változatain dolgozzon. A PCMag cikke legalábbis arról számol be, hogy iparági források szerint a tajvani TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) már arra készül, hogy a jelenlegi modellekben találhatónál fejlettebb processzorokat gyártson a japán cég számára.

Az új chipekről egyelőre nem sokat tudni, csupán annyi információ szivárgott ki, hogy olyan AMD Zen 2 processzorról lehet szó, ami már 6 nanométeres gyártási technológiával készülhet – szemben a piacon lévő PS5 modellek 7 nanométeres gyártási technológiával készült komponensével. Hogy a fejlesztés milyen módon változtatná meg a PlayStation 5 képességeit, azt egyelőre csak találgatni lehet, de a pakliban benne van az alacsonyabb fogyasztás, illetve a jelenleginél nagyobb teljesítmény lehetősége is. A cikk ugyanakkor kitér arra is, hogy a felfrissített gépek leghamarabb 2022 második vagy harmadik negyedévében kerülhetnek a piacra.

Az, hogy a Sony máris új modellen dolgozik, egyáltalán nem meglepő, hiszen a konzolok esetében régóta bevett gyakorlat, hogy a premierkor piacra dobott modelleket rövid időn belül követi egy némileg átdolgozott változat, aminél a gyártó kiküszöböli az esetleg hibákat, sőt az előző konzolgenerációban a PlayStation és az Xbox esetében is megtörtént, hogy az életciklus lejárta előtt megjelent az alapmodellnél valamivel erősebb, nagyobb teljesítményre képes variáns, ezek voltak a PlayStation 4 Pro és az Xbox One X modellek.