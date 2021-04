Mától tényleg ingyen van az ingyen játék Xboxon

Free to Playnek, azaz ingyen játszhatónak nevezzük azon programokat, amiknek a letöltéséért nem kell fizetni, sőt maga a program is szabadon használható ezt követően, viszont mikrotranzakciókra, kisebb összegek elköltésére adott a lehetőség (ebből van a fejlesztőnek/kiadónak bevétele) – de nem kötelező. Az ingyen játék konzolokon viszont eddig nem volt ingyen, hiszen fizetni kellett az online funkciókat elérhetővé tévő olyan szolgáltatásokért, mint Xboxon konzolokon az Xbox Live Gold vagy PlayStation gépeken a PlayStation Plus.

Ennek viszont ma vége,

legalábbis a Microsoft gépein, hiszen a redmondi cég bejelentette, hogy a mai naptól a Free to Play játékok használatához nem szükséges az Xbox Live Gold tagság megléte, a kategóriába tartozó programokkal mostantól tényleg egyetlen fillér kifizetése nélkül lehet játszani, méghozzá online is.

Ezen lépésnek köszönhetően mától ötvennél is több Free to Play programmal lehet valóban ingyen játszani az Xbox One és Xbox Seriex X és S konzolokon, többek között olyan címekkel, mint a Call of Duty: Warzone, a Fortnite, az Apex Legends, a Rocket League, a Warframe, a Path of Exile, a Roblox vagy éppen a World of Tanks. A teljes lista ide kattintva érhető el.