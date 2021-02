Már idén emberekbe ültetheti agyimplantátumait Elon Musk

Szokás szerint Elon Musk Twitteréről tudtuk meg, hogy az általa alapított agyi implantátumokat fejlesztő vállalat, a Neuralink már az idei évben emberekbe is ültetheti a chipjeit, és nekiállhat az emberes kísérleteknek. A cég az amerikai Élelmiszer- és gyógyszerfelügyelettel tárgyal arról, hogyan lehetne engedélyeztetni a klinikai kutatást.

Hi @elonmusk, I’ve been thinking for a long time how to write this to you – but I’ll keep it very simply:

I was in a car accident 20 years ago and have been paralyzed from the shoulders ever since. I’m always available for clinical studies at @Neuralink.

Please get in touch!

