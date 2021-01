Tengeri űrkikötőket épít Elon Musk

Két hatalmas fúrótornyot vásárolt az Elon Musk vezette SpaceX, az épületeket a vállalat tengeri űrkikötőkké fogja átalakítani – írja a Futurism.

A létesítményekből indulhat egy nap a Starship nevű űrhajó, amely akár száz utast is elszállíthat a Marsra.

Az űreszközt az óriási teherbírású Super Heavy rakéta juttatja majd az űrbe.

A tornyok a Phobos, illetve Deimos nevet kapták a vörös bolygó két holdja után. Előbbi építmény a Mississippi állambeli Pascagoula partjainál, utóbbi pedig a texasi Brownsville-nél található. A platformokat Brady Kenniston és Jack Beyer űrrepülési fotósok örökítették meg, egyes képeiken még az is látható, hogy az állomások már névtáblát is kaptak.

I’ve been exploring around the Port of Brownsville while waiting for Starship testing and found an oil rig that appears to be named Deimos, after one of the moons of Mars! Based on job postings and @elonmusk‘s tweets, I’m willing to bet that SpaceX is involved. @NASASpaceflight pic.twitter.com/zhTOGNnZKd

— Jack Beyer (@thejackbeyer) January 19, 2021