Jövőre jöhet az Apple nagyon drága VR-szemüvege

A Bloomberg forrásai szerint az Apple egy felsőkategóriás virtuálisvalóság-headsetet fejleszt, ami várhatóan 2022-ben kerül piacra. Az eszközben nyugvó komponensek mind az Apple házon belüli fejlesztései lennének, így a processzor is, sőt a portál szerint a chip még az M1 Apple Siliconnál is erősebb lesz, a kijelző pedig szintén magas minőséget fog képviselni. Ahogy például az Oculus Quest 2, ez is egy saját akkumulátorral ellátott, különálló kütyü az informátorok a szerint.

Az eszközt N301 kódnéven említik, és még erősen fejlesztési fázisban van. Így sok részlet egyelőre nem ismert, de mivel azt már tudni, hogy a cupertinóiak az ultraprémium szegmensre lőnek vele, ezért feltételezhetően és nem meglepő mód drága lesz, a konkurens headseteknél is borsosabb árcédulát kaphat.

Természetesen ezeket az értesüléseket érdemes fenntartással kezelni. Ha az Apple-féle VR-sisak valóban megjelenik, a Bloomberg szerint jó eséllyel a Microsoft HoloLens konkurenciája lesz, és inkább a nagyvállalati ügyfeleknek szánják, nem az átlagfelhasználónak.