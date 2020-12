Brutális trailert csinált a NASA az új marsjárónak

A NASA ért ahhoz, hogyan marketingelje meg a saját projektjeit: olyan trailert hozott nyilvánosságra a Perseverance-ról is, ami bármelyik hollywoodi film alapja lehetne. Az alig egyperces felvétel azt mutatja meg, hogy az eszköz hogyan fog leszállni a vörös bolygóra.

Az esemény 2021. február 18-án várható, a Perseverance a Jezero-kráterben fog landolni, ha minden jól megy. A robot július végén indult el a Földről, olyan mintákat készíthet elő, amelyeket a következő Mars-szondák a tervek szerint a 2020-as évtized második felében hazahozhatnak a Földre, ahol sokkal bonyolultabb laboratóriumi vizsgálatokat lehet a mintákon elvégezni.

Ezek a vizsgálatok segíthetnek annak kiderítésében, hogy kialakult-e az élet a múltban a Marson.

Az eszköz fő küldetése az, hogy az élet nyomai után kutasson, emellett egy speciális eszközzel szén-dioxidból oxigént is megpróbál előállítani, amelyet később a Marsra érkező űrhajósok használhatnak. A szonda nemcsak egy marsjárót, hanem egy kis helikoptert is szállít majd. Utóbbiról ki fog derülni, hogy a földinél sokkal ritkább légkörben képes-e repülni. Ha a helikopter sikeres lesz, úgy a jövőben a levegőből is vizsgálhatják a Marsot.