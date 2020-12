Elindult a Budapesti Atlétikai Stadion építése, és a projekt most ért abba a szakaszba, hogy Észak-Csepelen le kellett bontani a VITUKI toronyházat. A feladatot a szakemberek robbantással oldották meg, az épület délután kettő óra magasságában omlott össze, és a látványos eseményről drónos videó is készült – a MyActionCam.hu csapat még hőkamerás felvételt is készített.