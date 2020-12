Meglepő húzásra készülhet a TikTok

Hazánkba is jön az autósoknak szánt Android Auto

A rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált TikTok újítása és nagy erőssége a 15 másodperces (és legfeljebb 60 másodperces) rövidvideók, amit azóta más közösségi platformok is próbálnak magukévá tenni, így a Facebook is az Instagramra bevezett Reels-szel (amit azóta 30 másodpercre turbóztak). Úgy tűnik, hogy a kínai applikáció fejlesztői valami új dolgon törik a fejüket: Matt Navara közösségimédia-szakértő forrásai szerint a jövőben ennél hosszabb klippek közzétételére is lehet lehetőség az appban.

Navarra egy sokat sejtető képernyőmentést osztott meg nemrég a Twitteren, miszerint a TikToknál már tesztelik a háromperces videókat, ami lényegesen több lehetőséget adna arra a tartalomkészítőknek, hogy megmutassák magukat és kibontakoztassák kreativitásukat. Ez hosszabb, mint egy Vine videó, de kevesebb mint a YouTube-on látható tartalmak többsége, így érdekes lenne látni, mennyire használnák ki a netezők.

Hogy világszerte is élesedik-e az újítás, minden bizonnyal a tesztidőszak alatt dől el.