Ennyi volt: vége a Google zenés szolgáltatásának

Már jó ideje sejteni lehetett, hogy a Google Play Zenének (Google Play Music) nincs nagy jövője, mióta elrajtolt a házon belüli konkurensnek tekinthető YouTube Music. A Google májusban közölte is, hogy kivezeti a szolgáltatást, amit először Ausztráliában és Új-Zélandon, majd októberben más országokban is használhatatlanná tettek.

A keresőcég láthatóan nemrég ért végére teljesen a folyamatnak, ugyanis ha rákeresünk a music.google.com címre, a böngésző átirányít minket egy új oldalra, ahol egyértelmű üzenet fogad minket arról, hogy „a Google Play Zene már nem áll rendelkezésre”, korlátozott ideig viszont átvihetjük a fiókunkat és könyvtárunkat, köztük a lejátszási listákat és feltöltéseket is. Ehhez részletes útmutatót is kapunk magyar nyelven.

A YouTube Music az utóbbi időben számos kedvező újítást is kapott, ami még vonzóbbá teheti a zenehallgatók számára: a lejátszási listák maximális hossza például ötezerre emelkedett ezerről, ami több mint duplája a Play Musicban megengedettnek. A tartalmak offline hallgatásra is letölthetők, illetve a dalszövegek megjelenítése is lehetséges hallgatás közben.