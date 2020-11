Köhögéselemző appal ismernék fel a tünetmentes fertőzötteket

A Massachusetsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan algoritmust fejlesztettek, ami képes a köhögés elemzésével diagnosztizálni a koronavírus-fertőzötteket, akkor is, ha egyébként tünetmentesek. Mivel ők nem produkálnak látható jeleket, ezért kisebb eséllyel végeznek rajtuk tesztelést.

A köhögéselemző-algoritmus a fül számára nem észlelhető, fertőzésre utaló finom változásokat figyeli. A módszer azon a korábban többször is bizonyított tényen alapul, hogy az új típusú koronavírus gyulladást okoz az alsó és felső légutakban és idegrendszerben is, annak ellenére, hogy a fertőzött nem tapasztal tüneteket, és mivel a fertőzés így a hangképző szerveket is érinti, ezért a köhögés hangja utalhat arra, hogy valaki elkapta a vírust.

A mesterséges intelligencia tanításához közel 200 ezer hangmintát gyűjtöttek be, melynek köszönhetően rendkívül jó pontosságot sikerült elérni. A kísérletek során egészséges, valamint tünetmentes, és tüneteket produkáló csoportokon tesztelték az algoritmust, ami a fertőzöttektől vett köhögésminták 98,5 százalékát tudta azonosítani, a tünetmentesek esetében pedig száz százalékos pontossággal dolgozott.

A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy a modellt beépítsék egy hétköznapi mobilokon is bárki számára használható alkalmazásba. A dolog úgy működne, hogy a felhasználónak bele kéne köhögnie a mobil mikrofonjába, majd az algoritmus elvégezné rajta az elemzést. Ezt viszont először az Egyesült Államok hatóságainak is engedélyezniük kell, és csak azután válhatna szélesebb körben elérhetővé.

(Kiemelt kép: GettyImages)