Reklámok épülhetnek a Google Chrome böngészőbe

Ha eddig azt hittük volna, hogy a Google a YouTube-bal túlzásba viszi a reklámok megjelenítését, hamarosan átértékelhetjük a dolgot. Az XDADevelopers kiszúrta, hogy a keresőcég a népszerű Google Chrome böngészőben is elhelyezne termékhirdetéseket, méghozzá az Új lap fül alatt megnyíló alapfelületen, ahol egyben rögtön a Google keresőt is látjuk addig, amíg nem írunk be látogatni kívánt webcímet.

Az elképzelés szerint a felületen megvásárolható termékeket listázna a böngésző a felhasználó korábbi előzményei alapján, természetesen átvezető linkekkel azokra a felületekre, ahol meg is vásárolhatja a felajánlott portékákat.

A fejlesztés egyelőre még nem látható mindenki számára, csak a Chrome böngésző fejlesztőknek szánt verziójában, a Chrome Canaryban lehet aktiválni az „NTP Modules” és a „NTP Shopping Task Module” kapcsolók engedélyezésével. Még nem tudni, hogy melyik stabil verzióba kerülhet be élesben, de a portál szerint a kártyák megjelenítése kikapcsolható lesz.

