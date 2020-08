1,7 milliót kapott, mert kiszúrt egy hibát az Instagramon

Amikor az ember töröl egy képet az Instagramról, feltételezi, hogy a felvétel egy bizonyos idő után az internet enyészetébe veszik. Saugat Pokharel biztonsági kutató szerint ez egyáltalán nem ilyen egyszerű.

Pokharel lekérte az Instagram-fiókjához tartozó fotókat és privát üzeneteket (korábban mi is írtunk róla, hogy ezt miként lehet megtenni), és arra lett figyelmes, hogy már a több mint egy éve törölt tartalmak másolatát is megkapta. Ez alapján arra következtetett, hogy a szerverekről nem tűntek el az adatai, holott az Instagram pedig azt állítja, hogy 90 nap alatt a szerverekről is eltávolítják a felhasználók feltöltött tartalmait, miután kérik azok törlését.

A férfi még tavaly októberben jelezte észrevételét. Az Instagram reakciója szerint egy bug okozta a hibát, amit azóta kijavítottak, Pokharelnek pedig 6000 dollár (1,7 millió forint) jutalmat fizettek.

