Gyorsabb merülést tapasztalnak egyes iPhone-felhasználók

Idegesítő jelenségről számolt be a felhasználók egy szűk köre, akiknek készülékén az iOS 13.5.1-es verziója fut: a szokásosnál lényegesebben gyorsabban merült le a mobiljuk, és a készülékház is felmelegedett. A rendszerfrissítés júniusi kiadása után kezdtek el érkezni az erről szóló panaszok, sokan pedig az Apple Music appra gyanakodnak, ami a szokásosnál többet fogyaszthat, akkor is, ha éppen nem hallgatnak vele zenét.

Az Apple még nem kommentálta a problémát, így azt sem tudni, hogy pontosan mennyire széleskörű. A cég support fórumán mindenesetre már több mint kétezer ember jelezte, hogy sejtése szerint érintett lehet. Úgy tűnik, hogy a hiba nem kötődik meghatározott modellekhez, új és régi iPhone, iPad modelleket is jelentkezhet. Sőt, van aki szerint nem is az Apple Music a ludas, hanem általánosságban az iOS 13.5.1 kezeli rosszul a háttéraktivitásokat.

