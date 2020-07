Maszkviselésre figyelmeztet a Facebook

A Microsoft is bojkottálja a Facebookot

A Facebook és az Instagram hírfolyamának tetején is hamarosan egy figyelmeztetés fog megjelenni, ami a maszkviselés fontosságára hívja fel a figyelmet. A szokásos módon egy átirányító linket is tartalmaz majd a felhívás, amivel a koronavírussal kapcsolatos információs oldalra juthat el a felhasználó.

A közösségi oldal így válaszol arra, hogy a koronavírusos fertőzöttek száma ismét emelkedni kezdett az Egyesült Államokban, miután több állam is az újranyitás mellett döntött, szerdán rekordszámú, 50 ezer új esetet vettek nyilvántartásba. Csütörtökre összesen már 2,7 millió fertőzöttet mértek az USA-ban. A jelenlegi állás szerint a nyilvános és zárt helyeken is ajánlott maszkviselés, ami a járvány lassításában hatékony eszköz. Az új elem egyelőre az amerikaiknál jelenik meg, de vélhetően attól függően, hogy hol durvul a járvány, máshol is bevezetik.

(Kiemelt kép: GettyImages)