Történelmi pillanat: megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a Crew Dragon

Közel 19 órával a fellövés után megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrhajója, a Crew Dragon. Két asztronautával a fedélzetén rendben zajlott a dokkolás, amit a NASA is megerősített.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR

— NASA (@NASA) May 31, 2020