Beyoncé anyaként lépett a színpadra Kamala Harris kampányrendezvényén

Péntek este Houstonban tartott kampányrendezvényt Kamala Harris demokrata elnökjelölt, akit korábban Taylor Swift is támogatásáról biztosított. Most Beyoncé is így tett, és beszédet is mondott az eseményen.

Egy hatalmas változás küszöbén állunk. Nem hírességként vagyok itt. Nem politikusként vagyok itt. Anyaként vagyok itt. Egy olyan anyaként, aki törődik azzal a világgal, amelyben a gyermekeink élnek, egy olyan világgal, ahol szabadon rendelkezhetünk a testünk felett, egy olyan világgal, ahol nem vagyunk megosztottak, sem a múltunk, sem a jelenünk, sem a jövőnk

– fogalmazott az énekesnő, az énekesnő, aki mindenkit szavazásra biztatott, mielőtt felkonferálta „az Egyesült Államok következő elnökeként” és a színpadra hívta Harrist.