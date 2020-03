Így nézhet ki a Windows 10 új Start menüje

Már jó fél éve pletykálnak róla, hogy a Windows 10 Start menüje átalakulhat a jövőben, a Microsoft pedig végre megválna az Élő csempéktől. A csempéket még a Windows Phone 7 mobilszoftverrel vezette be a cég, a Windows 8-cal pedig bekerültek az asztali operációs rendszerbe is. Az elemek azután is megmaradtak, hogy a Microsoft kivezette a Metro kezelőfelületet, és megjelent a Windows 10 klasszikusabb, Start menüvel ellátott dizájnja.

A napokban a Twitteren is felbukkant egy kép, amin állítólag már az újragondolt felület látható, az élő csempéket leváltó statikus ikonokkal. Persze még erősen kérdéses, hogy valóban így fog kinézni végül a felület, mindenesetre a látottak erősen egybevágnak az eddigi híresztelésekkel.

A források szerint azonban csak 2021-ben lehet számítani a változtatásra, vélhetően valamelyik nagyobb Windows-frissítéssel, tavasszal vagy ősszel. A Microsoft ezen felül elkezdte bevezetni az új alkalmazás-ikonokat is, amivel újabb lépést tesz afelé, hogy modernizálja az operációs rendszer megjelenését.