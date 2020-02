Japán meg akarja hódítani a Mars holdjait

A Japán Űrügynökség (JAXA) azt tervezi, hogy űreszközöket küld a Mars holdjaihoz – számol be a ScienceAlert. A 2024-ben induló Martian Moon eXploration (MMX) misszióhoz egy leszállóegység és egy szonda tartozik majd, a szerkezetek segítségével holdmintákat is szállítanának a Földre.

Az elmúlt években a szakértők a lehetséges küldetést vizsgálták, a következő fázisban pedig megkezdik az űreszközök fejlesztését. Japán korábban már kivitelezett hasonló missziót: 2010-ben a Hajabusza űrszonda hozott el mintákat a 25143 Itokawa aszteroidáról, a Hajabusza-2 pedig 2019-ben landolt a Ryugun.

Hihetetlen képek érkeztek egy aszteroida felszínéről Soha nem kaptunk még ilyen éles fotókat a Ryuguról.

Az MMX szondája a Phobosz és a Deimosz holdat is elemezni fogja, majd a leszállóegység a Phobosz landol. A minták a tervek alapján 2030-ig érkezhetnek meg bolygónkra.

A Phobosz és a Deimosz vizsgálata különösen fontos, hiszen egy nap az égitesteken is kialakíthatnak bázisokat.

Az MMX csapata szerint a küldetéssel rengeteg, a jövő missziói számára fontos tényezőt vizsgálhatnak. A szakértők többek közt azt is felmérhetik, hogy miként lehet navigálni az alacsony gravitációjú égitesteken. A misszióba más nemzetek is becsatlakoznak majd, a partnerek között a NASA-t és az Európai Űrügynökséget is megtalálni.

Kiemelt kép: Getty Images