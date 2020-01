Van egy jó hírünk a telekomosoknak, akik sokat repülnek

Díjmentes hozzáférést biztosít ezentúl a fedélzeti internet-szolgáltatáshoz havi díjas előfizetői számára a Telekom – írja a HVG. A telekommunikációs cég mostantól külön összeg nélkül, ingyen biztosít fedélzeti internetet havi díjas előfizetőiknek a légiközlekedésben, viszont egyelőre csak teszt jelleggel.

Az InFlight Wifi nevű csatlakozási lehetőséget a Lufthansa, az Austrian Airlines és a Eurowings 250 járatán igényelhetik az cég azon lakossági és üzleti előfizetői, akik legalább egy aktív havi díjas mobil vagy otthoni szolgáltatással rendelkeznek, és a felszállást megelőzően letöltötték a Telekom appot. A szolgáltatásra jogosult előfizetők egy regisztrációs folyamat után csatlakozhatnak rá a Lufthansa-csoportnál már jól ismert FlyNetre, ami biztosítja a repülőút alatti internetkapcsolatot.

A fedélzeti internetet elsősorban üzenetek küldésére és fogadására, valamint hagyományos böngészésre ajánlja a szolgáltató, már csak a gyengécske sávszél miatt is: a repülőgép a fedélzeten elérhető teljes kapacitást osztja szét az utasok között, így egy-egy felhasználónak mindössze 600 kbps jut.

A cég tájékoztatási szerint a repülőgép módra való váltás az InFlight Wifi használata esetén is kötelező. A sikeres csatlakozás után a Telekom appban, az InFlight WiFi menüpontban lenyitható egy magenta színű gomb, amely tartalmazza a hálózat nevét és jelszavát is. Ennek beírásával egy másik eszköz is csatlakoztatható lesz a fedélzeti nethez.

