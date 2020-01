Látványos drónvideón a Tiszából kiemelt 103 éves gőzhajó roncsa

Fotó és videó is készült róla, ahogy kiemelik a legendás Szőke Tiszát

A múlt héten számoltunk be arról, hogy a tápéi öbölnél kiemelték a legnagyobb magyar folyami lapátkerekes gőzhajót, a Szőke Tisza roncsát a Tiszából. A műveletet végrehajtó Ma-Hard Vízépítő Kft. szakemberei felfújható ballonok és csörlők segítségével vontatják partra a 77 méteres hajót, ami 2012-ben süllyedt el. A munkálatokról korábban videofelvétel is készült, most pedig egy olvasónk drónfelvételének köszönhetően csodálható meg a parton pihenő kétkéményes gőzös.

A hajót a Ganz Danubius Hajógyár újpesti üzemében építették 1917-ben; 1919-től a SAS, 1930 és 1944 között a Szent Imre, később a Felszabadulás, végül a Szőke Tisza nevet viselte. 1958-ban átépítették,majd üdülőhajóként, 1973-tól állóhajóként, diszkóként is működött és a szegedi városkép elválaszthatatlan részévé vált. A leromlott állapotú hajót 2000-ben vontatták a Tápéi-öbölbe, ahol végül elsüllyedt.