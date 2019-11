Nehezebb lesz kémkedni az Instagramon

Az Instagram bejelentette, hogy fellép az olyan androidos appok ellen, amelyek sértik a felhasználók privátszféráját. Elsőként letiltják a Ghostly nevű app felhasználói adatokhoz való hozzáférését, amit kifejezetten arra a célra fejlesztettek, hogy privát láthatóságú Instagram-profilok mögé lehessen bekukkantani úgy, hogy arra egyébként nincs engedélyünk.

Ez a tevékenység már alapból sérti a szabályzatot, hiszen semmissé teszi az adatvédelmi beállításokat. Ráadásul az app arra bátorítja a felhasználót, hogy hozzon magával még egy embert, mielőtt láthatná egy adott privát fiók tartalmát. Ennél is veszélyesebb, hogy az alkalmazás a bejelentkezési adatokat is elkéri ahhoz, hogy leskelődhessünk, így valójában rengeteg személyes adatot gyűjt be. Általános érvényű tanács, hogy az ilyen alkalmazásoknak sose adjunk meg semmilyen szenzitív információt.

Az app jelenleg még mindig elérhető a Google Play Store kínálatában, április óta már több mint 500 ezren töltötték le. Kérdés, hogy az Instagram ténylegesen mikor teszi használhatatlanná, és hogy a Google eltávolítja-e a digitális áruházából.

(Kiemelt kép: AFP)