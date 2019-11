Lopott ötlettel újít az Instagram

Az utóbbi időben mi is több alkalommal írtunk a TikTok nevű közösségi platformról, aminek lényege, hogy a felhasználók népszerű zeneszámokra, különféle előre elkészített hangfelvételekre tátoghatnak benne, vagy akár duettet énekelhetnek egy barátjukkal, a saját klipjeiket aztán megoszthatják követőikkel, vagy nyilvánosan. 2018 első felében ez volt a legtöbbször letöltött alkalmazás az Apple App Store-jában, megelőzve ilyen téren a Facebookot, az Instagramot és a Snapchatet is, még megdöbbentőbb, hogy hazánkban már kifejezetten TikTok-témájú fesztivál is volt a legismertebb hazai tátogókkal.

Az Instagramot vélhetően zavarja a kínai rivális gyors térnyerése, és egy nagyon hasonló funkció fejlesztésén dolgoznak. Az Instagram Reels névre keresztelt eszközzel 15 másodperces videókat rögzíthetnek a felhasználók, amihez zenét választhatnak egy beépített katalógusból, vagy akár mások videóiból is kölcsönözhetnek hangokat, hogy abból mémet, vagy viccet készítsenek. Nem meglepő, ha valakinek rögtön leesik, hogy ezt mintha már látta volna valahol – nevezetesen a tinik mostani kedvenc appjában.

Az Instagram Reels Brazíliában már elérhető iOS-es és androidos eszközökön egyaránt, és első körben olyan országokban tesztelik, ahol nem annyira elterjedt a TikTok használata. Hasonló taktikát folytattak egyébként a 24 óra után eltűnő sztorikkal (amit a Snapchat inspirált), olyan területeken próbálták aktívabban terjeszteni, ahol a Snapchat még nem nyert nagy teret. A sztorik bejöttek az Instagramnak, kérdés, hogy a TikToktól másolt ötlet mennyire lesz életképes a képmegosztón belül.

(Kiemelt kép: AFP)