Még mindig átveri az utazókat a Booking.com

Korábban komoly bajba került az egyik legnagyobb szállásfoglaló weboldal, a Booking.com, mivel hamis felhívásokkal akarta rávenni a felhasználóit, hogy minél gyorsabban, egy adott áron foglaljanak náluk: feltüntették, hogy a keresett szobából vagy apartmanból már csak néhány maradt az oldalon,

később viszont kiderült, hogy rengeteg maradt még az adott szállásból, a felhívást csak befolyásolásra használták.

A weboldal szeptember 1-ig kapott haladékot az Egyesült Királyság versenyhatóságától (Competition and Markets Authority, CMA), hogy hagyjon fel a megtévesztő gyakorlattal, de a Which? legújabb felméréséből az derül ki, hogy egyáltalán nem így tettek.

A Which? leellenőrizte, hogy a Booking.com tényleg nem állt-e le a szabálysértő tevékenységgel, és végigkattintgatott egy hirdetést, ahol az volt feltüntetve, hogy az adott áron már csak egy darab szoba elérhető a hotelben. Később kiderült, hogy további 34 elérhető szoba volt még az adott londoni hotelben, közülük 10 ugyanolyan áron, mint amennyiért az utolsó helyet árulták, sőt, néhányuk még olcsóbbra is jött ki. Utóbbival van igazán a probléma: az oldal nemcsak befolyásolja a felhasználókat, hogy lefoglaljanak egy szobát, hanem hazudik is arról, hogy melyik a legjobb ár.

A Booking.com a Which?-nek azt mondta, hogy folyamatosan dolgoznak a probléma elhárításán úgy, hogy közben továbbra is tájékoztathassák a vásárlóikat a legnépszerűbb preferenciákról. Egyelőre, úgy tűnik, rengeteg munka van még hátra.