Nagyon nem fog örülni a Google Play Áruház újdonságának

Még nincs vége: most az Apple szolgáltatásai nem működnek

A Google nem áll le a Play Store fejlesztésével, legutóbb arról számoltunk be, hogy vadiúj dizájnt kapott a digitális áruház, ami megosztó fogadtatásra lelt a vakító fehérsége miatt. A közelgő legújabb intézkedésnek még kevésbé fognak örülni a felhasználók, mivel az internet egyik leggyűlöltebb elemei kerülnek be az áruházba: az automatikusan elinduló videók. Amennyiben a készítők a feltöltött alkalmazásuk adatlapjához videóit is mellékeltek, az rögtön mozogni kezd majd böngészés közben az applistán.

Átalakult a Google Play Áruház Fehérebb, modernebb külsőt kapott a Google digitális appboltja.

A Play Console Help oldal alatt olvasható magyarázat szerint ennek köszönhetően könnyebben a felhasználók szeme elé kerülhetnek az őket érdeklő tartalmak. A felhasználókon túl a fejlesztők sem repeshetnek az örömtől, mivel az automatikusan elinduló, egyébként YouTube-ról átemelt promóvideók esetében tiltott lesz a pénzkereseti lehetőség, azaz nem lehet reklámokat elhelyezni bennük.

Mondani sem kell, hogy az izgő-mozgó tartalmak azokat idegesíthetik legjobban, akiknek szűkösebb adatkeretből kell gazdálkodniuk, hiszen a tartalmak betöltése eszi majd a mobilnetet is. A Google egyelőre még nem közölte, hogy lehet majd letiltani a maguktól elinduló videókat (a YouTube-on erre van lehetőség), annyi biztos, hogy szeptembertől már felbukkannak. Még azt sem tudni, hogy a keresőóriás gondolkodik-e annak lehetőségén, hogy csak wifin keresztül induljanak el a videók.

(Kiemelt kép: AFP)