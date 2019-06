Bődületes, mit pakolt az Apple az eddigi legerősebb Mac gépbe

Őrület: számológépet is kap az Apple okosórája

Miután az Apple beismerte, hogy a 2013-as, leginkább fényes szemeteskukára emlékeztető Mac Pro egy tévedés volt, egyben ígéretet is tett arra, hogy a professzionális, erőteljesebb munkákra szánt számítógép egyszer visszatér, méghozzá modulárisabb felépítéssel. Az idei WWDC-n meg is mutatta magát az új monstrum, ami nem csak, hogy teljesen új külsőt kapott, de specifikációk terén is erős számokkal dobálózik.

A megosztó külsejű „sajtreszelőről” egy könnyű mozdulattal lerántható az alumíniumház, így láthatóvá válnak benne a komponensek. Akár 28 magos Intel Xeon processzort is rejthet, memória terén 16 GB/ 32 GB/ 64 GB konfigurációkat választhat a felhasználó, de a maximum 1,5 terabájt, ha valaki erre vetemedne, emellé alapból 256GB SSD jár. A bővíthetőség jegyében rengeteg csatlakozó került rá: 8 darab PCI slot van benne, ezen felül két Thunderbolt 3 és két USB-A port, és a kijelzőtámogatás sem semmi: három kétkábeles 5K-kijelző, illetve hat Thunderbolt kijelző csatlakoztatható hozzá. Grafika terén sem átlagos gép, két Radeon Pro Vega II grafikus processzort képes használni.

A hőelosztásban nagy szerepet kap az egységes hőelvezető mag, aminek titka, hogy a processzortól és a grafikus egységtől elvezetett hőt egyenletesen szétoszlatja a mag körül. Így ha az egyik processzor kisebb számítási terhelést kap, mint a többi, a hőkapacitásbeli többlet hatékonyabban oszlik meg közöttük. Ezt a módszert még egyetlen számítógépben sem alkalmazták. Az Apple egyetlen nagyobb méretű ventilátort tervezett, amely az alsó beömlőnyíláson át szívja be, majd fújja felfelé a levegőt. Az erőműre kerekeket is lehet választani, ha valaki mozgatná a munkaállomást.

Az új Mac Pro ősszel válik elérhetővé, a magyar honlap két változatot kínál: a hatmagos 1 099 990 forintba, míg a nyolcmagos változat 1 469 990 forintba fog nálunk kerülni.

(Kiemelt kép: AFP)