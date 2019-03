Minden fontos részlet kiszivárgott a Huawei P30 és P30 Pro mobilokról

A Huawei hivatalosan március 26-án leplezi le a P30 és P30 Pro okostelefonokat Párizsban, ám jelen állás szerint sok újdonságra nem lehet számítani, ugyanis a GSMArena megszerezte mindkét készülék összes fontos specifikációját, amit ki is tettek az oldalukra, így most mindenki tudhatja, hogy mire számíthatunk másfél hét múlva. A részleteket táblázatba szedték, így mindenki elkezdhet gondolkodni azon, hogy lecseréli-e a meglévő készülékét a Huawei tavasz közepén érkező új csúcsmobiljaira.

Ezek után már csak az a kérdés, mennyibe fognak kerülni a készülékek, és ha a tavaly októberben bemutatott Mate 20 és Mate 20 Pro mobilokra gondolunk, akkor mindenkinek arra kell készülnie, hogy az alap modellnél 250 000, míg az erősebb készüléknél valahol 320 000 Ft környékén lesz az árcédula.

'ello gorgeous… here's the Huawei P30 Pro in red. Many more pics here: https://t.co/Xbint0dtxG pic.twitter.com/c0DweNmucl

— Roland Quandt (@rquandt) March 13, 2019