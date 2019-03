Ezzel a képpel búcsúzott a marsjáró

A NASA Opportunity marsjárója tavaly júniusban egy nagyobb porviharba került, és elnémult. A vihar megakadályozta, hogy a robot napenergiával működő elemei feltöltődjenek, aggasztó módon azonban a vihar vége után sem küldött jeleket. A NASA kutatói februárig próbáltak még kapcsolatba lépni a roverrel, de nem sikerült, ezért elengedték – a szerkezet 15 évet túlórázott, és egészen tavalyig tökéletesen működött.

A kutatók most raktak össze egy panorámafelvételt Oppy utolsó képeiből, amelyek egyúttal azt is jelzik, hol mondta fel végképp a szolgálatot. A rover éppen a Perseverance-völgyet vizsgálta, ez szerepel a fotón is, valamint a háttérben a felfedezetlen Endurance-kráter.

Oppy kamerája tavaly május 13. és június 10. között lőtte azt a 354 képet, amit a NASA tudósai most egyetlen óriási panorámává gyúrtak össze.

A rovernek azonban nem ezek voltak a legutolsó képei: a legeslegutolsó fotó a közeledő porvihart mutatja, és azt is, hogy a feldolgozás kellős közepén az Opportunity egyszer csak lekapcsolt, és nem éledt fel újra.

A panorámaképet nagyobb felbontásban a NASA JPL weboldalán lehet megtekinteni.