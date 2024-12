A Házasság első látásra Mikije összejött lánybarátjával, akivel Horvátországba utazott a műsor fogatása alatt

Mikit és Ramit is párba állították a Házasság első látásra idei évadában a szakértők, kettejük kapcsolata azonban hamar zátonyra futott: a vállalkozó már az első közös terápián közölte, hogy el szeretne válni újdonsült feleségétől, a szakértők azonban ekkor azt javasolták nekik, költözzenek szét, de még ne engedjék el teljesen egymás kezét. Miki ezt követően Horvátországba utazott, ahová egy lánybarátja is vele tartott. A hölggyel kapcsolatban a vállalkozó az egyik videós bejelentkezésében azt mondta, „nem kizárt, hogy valami el is kezdett köztük kialakulni”. Ramival végül egyhangúlag a válás mellett döntöttek.

A 40 éves vállalkozó most a story.hu-nak nyilatkozva számolt be arról, hogy rátalált a szerelem, méghozzá a korábban említett hölgy mellett, aki a horvátországi kiruccanásán is vele tartott.

Gina, vagy ahogyan becézem, Meshee a legjobb barátom. Évek óta ismerjük egymást. Sokáig a jobb kezem volt, segített a céges ügyeimben. Előkönyvelt és lényegében minden feladatot ellátott, amellett, hogy lelkileg is mindenben mellettem állt, támogatott. Többek között a műsorban való szereplésben is. Még a castingra is elkísért, és adásban is többször láthatták a nézők, hisz vele utaztam Horvátországba

– mesélte a portálnak Miki.

Valóban összejöttünk. A forgatás és a válás után egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Azóta is együtt vagyunk, már összeköltöztünk, és úgy érzem, ő az a nő, akit eddig kerestem. Igazi lelki társra találtam benne!

Amikor arról kérdezték, mit lehet tudni új párjáról, a vállalkozó elárulta, hogy Gina gyermektelen, 25 éves, Sopronban él és fodrászként, illetve influenszerként tevékenykedik.

Tündéri lány, egy hangos szó nincs közöttünk, sokat beszélgetünk és csavargunk. Szeretjük egymást!

A beszélgetés alkalmával Miki azt is elárulta, hogy a műsor hölgyszereplői közül Kovács Renit választotta volna feleségének a kísérletben, ha lehetősége lett volna rá, kapcsolatuk azonban mint mondja, kizárólag baráti.

Brumi feleségével szerintem jól működtünk volna, megértjük egymást, abszolút egy hullámhosszon vagyunk. De a kapcsolatunk kizárólag baráti, nem volt köztünk semmi. Ám ha együtt kezdjük el a kísérletet, még az is lehet, hogy másképp alakul a viszonyunk

– tette hozzá.