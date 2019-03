Saját magát tanította meg járni a robotláb

Különleges robotlábat hoztak létre a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói: a gép képes saját magától, mindenféle előprogramozás nélkül tanulni, ami óriási előny lehet rengeteg felhasználási területen, többek között jobb művégtagok kifejlesztésében is. A kutatók az állatvilágból szerezték az inspirációt: a ragadozók fenyegetése miatt a fiatal vadállatoknak gyakran születés után pár órával meg kell tanulniuk járni, a robotláb pedig ezen állatokéhoz hasonló módon épül fel.

A mesterséges intelligencia által irányított végtag titka abban rejlik, hogy először felfedezi a környezetét egyfajta szabad játék keretein belül, ilyenkor térképezi fel saját magát, és jön rá, hogyan lehet használni a mesterséges inakat és a végtag felépítését. A robotláb egy alapprogramozást kap mindössze, mindent a gyakorlat alapján tanul meg magától, ami egyedülálló egy ilyen gép esetében. Tudományos szempontból ez azért is fontos, mert a szerkezet így olyan helyzetekre is képes reagálni, amelyeket a programozók nem tápláltak be előre számára.

Ha a robotláb egy számára ismeretlen helyzetbe kerül, megpróbálja azt megoldani valahogy, és ha talál egy megoldást, ami működik, azt beépíti a rendszerébe. Így létre jöhetnek esetlen módszerek például hegymászásra, sziklák átugrására, vagy bármi más, hétköznapi helyzetre, amik a kutatók szerint egyfajta személyiséget is adhatnak a robotnak.

A kutatók a technológia két fő felhasználási területét emelték ki: az olyan eseteknél lehetne hasznát venni, mint amilyen például az űrbéli felfedezés is, hiszen az olyan körülményekre is tud választ adni, amire mi képtelenek vagyunk a Földön beprogramozni. A másik terület a művégtagok fejlesztése, hiszen a sajátosságainak hála személyes igényekre szabható a fejlődése, és így

igazán egyedi protéziseket lehet kifejleszteni.

A fejlesztők elmondták, hogy a körülményekhez való alkalmazkodás mindig is az evolúció egyik fő mozgatórugója volt, ezért is olyan különleges ez a robot: úgy alkalmazkodik a környezetéhez, ahogy az állatok teszik.