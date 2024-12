Tuzson Bence szerint mégis elévülhetett Till Tamás gyilkossági ügye

– mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter az Inforádióban arról, hogy elévülhetett-e az a gyilkosság, amelyet 24 évvel ezelőtt az akkor 11 éves Till Tamás ellen követett el F. János. Az ügyészség csütörtökön felülbírálta a rendőrséget és azt mondta, hogy nem évült el az ügy.

Tuzson szerint az

Esetet joggal követi a társadalomban komoly felháborodás, hiszen mégiscsak az egyik legsúlyosabb bűncselekményről beszélünk, ezért érdemes átgondolni azt, ha előáll egy ilyen eset, nem nagyon gyakran szokott szerencsére, akkor át kell gondolni a szabályokat. Így joggal vetődik fel az a kérdés, hogy ha kiskorú követte el ezt a bűncselekményt, akkor is szűnjön meg az elévülés, és valóban a Fidesz-frakció be is nyújtott egy ilyen javaslatot, szerintem helyesen, hogy ezekben az esetekben se évüljön el az emberölés bűncselekménye.