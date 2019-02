Remek hírünk van a gmaileseknek

A Google még január végén jelentette be, hogy a levelezős szolgáltatás okostelefonos alkalmazása is megkapja a böngészős verzió tavaly megújított új dizájnját, és az a remek hírünk van minden gmailesnek, hogy az új megjelenés “megérkezett” Magyarországra is: az alkalmazást frissítve

már az új felület fogadja a felhasználókat az app indítását követően.

A népszerű levelező tavaly áprilisban kapott újragondolt kezelőfelületet és pár új funkciót, amik közül néhány most a mobilappba is beköltözött. Az egyik ilyen hasznos újítás a csatolmányok parancsikonjai, amikkel úgy érhetjük el a nekünk küldött fájlokat, hogy nem kell megnyitni magát az e-mailt. Sokkal könnyebb a váltás a személyes és a munkahelyi fiókok között is, és hatalmas nagy piros figyelmeztetést kapunk a gyanús e-mailek esetében, ahogy a webes verzióban is.

Ezek mellett főleg a letisztultabb kezelőfelületnek örülhetünk, ami sokkal több fehér színt használ az eddigi élénk pirosnál. Az átláthatóságot szolgálják a közösségi és promóciós kategóriafülek, amik szintén ismerősek lehetnek már. Az androidos készülékeinken már tölthető az új verzió, ugyanakkor az iOS-t futtató mobiloknál még nem találkoztunk vele, de valószínűleg már ott sem kell sokat várni az új dizájnra.