Itt vagyonokért elégítik ki a fura igényeket

Hazánkban sem a képregénynek, sem a gyűjtőknek szánt figuráknak nincs komoly kultúrája, így olyan üzletekkel sem igazán lehet találkozni, ahol valóban széles választék várná az ilyesmire fogékony közönséget. Éppen ezért sok esetben marad a meglehetősen költséges netes rendelés, vagy külföldi utak során a városok felkutatása megfelelő lelőhelyért. Párizsban például egyetlen perc olyan helyet találni, ahol kielégíthetők a fura igények, és különösebb gond nélkül elkölthető egy havi fizetés.

Egészen kicsi korom óta rajongok a képregényekért, gyűjtöm őket mind a mai napig, és ennek vadhajtásaként az elmúlt években beleszerettem a különböző, kifejezetten gyűjtőknek szánt figurákba is. Vannak Japánban készült Kubrick (nem a rendező, ez márkanév) bábuim, szuperhősök a Hong Kong-i Hot Toys műhelyéből, de a kedvenceim az amerikai Funko által gyártott, hatalmas fejű, ugyanazon sablon alapján készülő POP! figurák, amikből már több tucat sorakozik otthon a polcon.

Főleg szuperhősök képregényekből, filmekből, sorozatokból, de akadnak szereplők a Stranger Thingsből, a Sherlockból és a Twin Peaksből, és jutott hely néhány Star Wars-karakternek is.

Azt ugyan nem állítom, hogy itthon nem lehet kapni POP! figurákat, hisz akadnak üzletek és webshopok, ahol be lehet szerezni őket, de a választék a legtöbb esetben szegényes, igazán különleges darabok csak nagyon ritkán bukkannak fel, a hazai online boltoknál pedig sokszor csak előrendelés van, azaz nincs valódi raktárkészlet az üzlet mögött, így sosem lehet tudni, hogy mikor érkezik meg a kifizetett termék.

Párizs, te csodás

Éppen ezért a gyűjteményem újabb darabjait főleg külföldön szerzem be, ugyanis Budapesttel ellentétben más európai városokban (az Egyesült Államokról nem is beszélve) nem csupán egy képregényboltot találni, és akadnak olyan üzletek is, amik kifejezetten a hozzám hasonló rajongóknak szánt cuccokkal van tele. London, Barcelona, Prága, Bécs – mind olyan helyek, ahol a Google Maps rögtön több olyan üzletet dob ki, ahol lehet csemegézni nemcsak a képregények, de az említett figurák között is.

Ilyen szempontból Párizs sem egy rossz hely, ami nem lehet különösebb meglepetés azok számára, akik tisztában vannak azzal, hogy a franciáknál milyen jelentős kultúrája van a képregényeknek – ebből következően az olyan gyűjthető cuccoknak is, mint amilyenekre én szoktam vadászni.

Legutóbb a Honor View20 okostelefon bemutatóján volt szerencsém meglátogatni a francia fővárost, és maradt idő arra is, hogy a szívemnek oly kedves figurák nyomába eredjek. A Google a Notre Dame közelében, a Rue Dante 6. szám alatt dobott fel egy ígéretes jelöltet, a Pulp’s Toys üzletet, ami nem egy hagyományos játékbolt, hanem maga a földi mennyország egy magamfajta gyűjtő számára.

Méretét tekintve egy teljesen átlagos helyről van szó, ahol viszont a padlótól a plafonig állnak a Funko-figurák, százasával. És nem csak a legújabb variánsok, de kifejezetten drága, gyűjtői és exkluzív darabok is, olykor egészen hajmeresztő árcédulával. Csak a példa kedvéért: egy teljesen átlagos POP! nagyjából 13-16 euróba kerül, egy ismerősöm pedig már jó ideje rágta a fülemet, hogy szerezzek neki egy olyat, ami az Outlander című sorozat Jamie Fraser karaktere alapján készült. A boltban találtam is egyet, de ez a figura már annyira ritka, hogy 300 euróért lehetett volna elhozni –

ami bizony 95 000 jó magyar forintot jelent.

A Pulp’s Toysban persze nemcsak POP! figurák kaphatók, de más Funko termékek is (pl. Pint Size Heroes, Dorbz stb.), egyéb játékgyártók csemegéivel egyetemben. Én egy speciális Thanosra csaptam le, ami alakját tekintve ugyanolyan, mint bármelyik POP!, azzal a különbséggel, hogy méretre háromszor nagyobb, mint a hagyományos bábuk. Talán mondanom sem kell, hogy itthon esélyem sincs ilyet venni, külföldi rendelésnél pedig a szállítási költség egészen durva kategóriába lökte volna a termék árát.





Képgaléria: Pulp's Toys (Párizs)

Fotó: Birkás Péter / 24.hu



Képregénymániásoknak is jó hely

A Rue Dante ugyanakkor nem csupán a Pulp’s Toys miatt érdekes hely: az üzlettel szemben található például a Harry Potter-rajongók (egyik) Mekkája, egy olyan bolt, ami kizárólag a varázslós univerzum mindenféle ereklyéivel van tele, arról nem is beszélve, hogy az utcában három képregénybolt is található. Egy teljesen hagyományos, ami főleg amerikai füzetekkel és kiadványokkal van tele, egy külön a japánból származó mangáknak, egy pedig az európai, jobbára francia rajzolt történeteknek.

Szóval ha úgy alakul, hogy bárki valaha Párizsba keveredik, és hozzám hasonlóan rajong a képregényekért, illetve a mindenféle gyűjthető cuccokért, annak a Notre Dame megcsodálása után érdemes ellátogatnia ebbe a közeli utcába, még akkor is, ha nem vesz semmit, mert már a hatalmas választék átböngészése is olyan élmény, aminek átélésére itthon egész egyszerűen nincs lehetőség.