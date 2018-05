Kapható a Facebook virtuális kütyüje, ami mindent megváltoztatna

Tegnap rajtolt el a Facebook idei F8 nevű fejlesztői konferenciája, aminek keretén belül a cég két napon át jelenti be az egyes termékeit érintő újításokat és jövőbeli terveket. Mark Zuckerberg magyar idő szerint kedd este hétkor tartotta meg nyitóelőadását, amelynek főbb érdekességeit itt szedtük össze.

Ekkor jelentette be azt is, hogy végre elkezdik szállítani az Oculus Go nevű önállóan használható (standalone) VR-headsetet, amivel kapcsolatban a cég úgy gondolja, hogy ez segíthet majd elérhetővé tenni tömegek számára a technológiát. Legalábbis tavaly októberben ezt mondták az Oculus Connenct nevű eseményen, ahol először mutatták meg az eszközt.

Kifejezetten a mobilos és a PC-s VR-élmény közé pozícionálták technológia és árazás terén is: a nettó 200 dolláros (52 ezer forintos) eszköz önmagában használható, azaz nem kell hozzá PC, mint az Oculus Riftnél, és telefon sem, ahogy a Samsung Gear VR-hoz.

Így nincsenek kábelek, de pozíciókövetés sem, ami lehetővé tenné a felhasználónak, hogy térben is mozogjon. Kialakítás terén a könnyűségre törekedett az Oculus, az eszközt lélegző anyag borítja, beépített hangszórókat kapott, a fülhallgató pedig a 3,5 millis jackaljzaton keresztül csatlakoztatható hozzá.

Több mint 1000 app érhető el rá, és azokat is képes futtatni, amiket a Samsung Gear VR-ra fejlesztettek, köszönhetően a két cég közti partnerségnek. Az újdonságok közül a legérdekesebb az Oculus TV nevű app, amivel egyszerre négy felhasználó nézhet egy tartalmat egy időben, egy közös virtuális térben, olyan szolgáltatóktól, mint a Hulu, a Showtime, vagy az ESPN.

Az Oculus Venue nevű alkalmazással pedig élő koncerteket, előadásokat nézhet meg a felhasználó úgy, mintha a helyszínen lenne. Mindegyik app a hónap végén válik elérhetővl.

A 32 GB tárhellyel felszerelt kezdőmodell 199 dollárért (52 ezer forint), míg a 64 GB-os változat 249 dollárért (65 ezer forint) rendelhető az Amazonról, a Best Buytól, vagy a cég online boltjából.

SPECIFIKÁCIÓK