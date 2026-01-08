pál dénesidőjáráshavazás
„Kedves nem normális idióták!” – Pál Dénes kiakadt a hóban figyelmetlenül közlekedő sofőrökre

admin Grósz Petra
2026. 01. 08. 08:22
A Bors szúrta ki, hogy Pál Dénes a minap a közösségi oldalán üzent azoknak a sofőröknek, akik figyelmetlenül közlekednek a havas utakon. Posztja szerint egy autó kis híján el is gázolta őt és a családját nemrégiben, amikor együtt szánkóztak egy lakó-pihenő övezetben.

Kedves nem normális idióták! Habár meglepő, de mégis leesett a hó. Ha eddig nem tudtátok, itt egy pár érdekesség a hóról: fehér színű, hideg és nem mellesleg CSÚSZÓSAK TŐLE AZ UTAK!!! Ezért bármennyire is furcsa, nem úgy kell vezetni, mint akkor, amikor nincs rajtuk hó. Fontos, hogy tisztában legyetek vele: nem kell tökig nyomni a gázt egy 30 méteres szakaszon és driftelgetni, főleg nem lakott területen. Mert ettől – szomorú, de sajnos – nem lesz nagyobb neked se

– jegyezte meg az énekes.

Azt a barmot külön megkérném, aki nem olyan rég, amikor együtt szánkóztunk (lakó-pihenő övezetben, ahol eleve maximum 20-szal lehet menni) a családdal, volt kedves majdnem elütni minket és egy másik családot is, hogy legközelebb jobban figyeljen oda. Vagy inkább szálljon ki a kocsiból és egy határozott csuklómozdulattal dobja el a büdös francba a kulcsot.

Posztját végül úgy zárta:

Mindenkinek körültekintő és biztonságos vezetést kívánok. Juhééé, hull a hó.

