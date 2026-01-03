„Azt mondja, zombi van a szobában” – kisfia fél Dér Heni bronzszobrától, amit a Sztárban Sztár All Stars győzteseként kapott

December elején ért véget a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi évada, amit Dér Heni nyert meg. Az énekesnő nemrég a story.hu-val osztotta meg, hogy a győzelme után máig sok kedves üzenetet kap, melyek közül egyik-másik könnyeket csal a szemébe.

Sokszor meghatódtam mostanában, pedig korábban egyáltalán nem tartottam magam sírós alkatnak. De hát ez a műsor ezt is kihozta belőlem. Egyáltalán nem bánom. A felnőttkorom jelentős részében lázadtam: eleinte édesapám ellen, aki ellenezte az éneklést, szereztem több diplomát, és megmutattam, nem »csak« ehhez értek. Aztán egy kicsit a szakma ellen, amiért úgy éreztem, nincs befogadókészség arra, hogy megmutassam, mi rejlik bennem. És a sors fintora, hogy akkor jött meg az igazi áttörés, amikor már elengedtem. Édesanya lettem, és elfogadtam, ez a vonat elment. Aztán jött a Sztárban Sztár

– mondta az énekesnő, aki nem győzi hangsúlyozni, hogy a férje támogatása nélkül biztosan nem tudott volna ilyen jól teljesíteni a műsorban.

Nem sokra mennék az ambícióimmal, ha két gyerek mellett a férjem, Gergő például nem tehermentesített volna a műsor alatt, és gyomorgörccsel kellett volna bemennem az énekórákra. Ő társként tekint rám a szó szoros értelmében, és egyetért velem abban, egy nőnek nem csak a konyhában lehet a helye. Egyébként a döntőre babonából nem jött el, de egy hatalmas virágcsokor várt otthon hajnalban, miután a stábbuliról hazaértem.

A finálé másnapjának estéjén kettesben is koccintottak a győzelmére, ám az ezzel járó, Dér Heni arcát formáló bronzszobrot nem helyezték el a nappalijukban.

Gergő azt mondta, nagyon fura lenne folyamatosan a bronzból kiöntött arcomat nézni. A fiam, Bendegúz pedig fél tőle, Azt mondja, zombi van a szobában. Úgyhogy mondhatni, családi konszenzus lett abban, hogy csak a jeles napokon kerül elő a szobor. De természetesen a másik díj egy kitüntetett helyre került a lakásunkban

– árulta el.