Csuja Imre a fiai haláláról: 22 éve nem tudtam egy jót sírni, olyan, mintha kiszáradtam volna

2025. 12. 12. 13:06
A Jobb később, mint soha! utolsó részében Csuja Imre két fia elvesztéséről beszélt. A színész idősebb fia 2003-ban önkezével vetett véget életének, kisebbik fia pedig 2019-ben hunyt el.

Én 22 éve nem tudtam egy jót bőgni. Nem tudtam egy jót sírni. Nekem meghalt mind a két fiam, és olyan, mintha kiszáradtam volna. Nem tudom ezt megmagyarázni nektek… Megpróbálom elfogadni az elfogadhatatlant, de valahogy mégsem megy. Meg ugye, minden darabban, minden szerepemben a gyerekhalálról van szó. Zsuzsihoz [Csuja Imre felesége – a szerk.] képest én szerencsés vagyok, mert én ezt kijátszhatom magamból, ami bizonyos szempontból, egy nagyon rövid, picike időre megkönnyebbülés. Olyan, mintha tényleg bőgtem volna egy jót. Bevallom nektek férfiasan, ezek jól szoktak esni, valami megtisztulást érzek, miközben megyek tovább

– osztotta meg érzéseit útitársaival Csuja Imre.

Epres Attila ezután felidézte, hogy pályatársa a tragédia után is dolgozott, különben megőrült volna.

Muszáj túlélni, muszáj tovább lobbanni, rohanni, a gyerekek miatt. Ott van a csodálatos négy unokám, a fantasztikus lányom, a vejem, meg hát a Zsuzsi, aki nemcsak szerelem meg feleség, hanem a legjobb barátom

– tette hozzá Csuja, aki azzal kapcsolatban is megnyílt, hogy milyen érzés volt, amikor a lánya férjhez ment.

Úgy voltam vele, hogy én emancipált férfi vagyok, engem ez nem fog megérinteni, ha elveszik tőlem a gyerekemet. Hát, képzeljétek el, de! Nem eget rengetően, de ott volt bennem…

