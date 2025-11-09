x-faktor
Négyen búcsúztak az X-Faktortól az első élő show-ban

2025. 11. 09. 07:22
Két versenyző sorsáról a mentoroknak kellett dönteni, de végül a nézői szavazatok alapján dőlt el, ki esik ki.

Mohácsi Anett, Kollár Dea, Lilyz és Lil Davis számára véget ért az X-Faktor 2025-ös évada. Szombaton ment le az első élő show, ahol 13 versenyző énekelt a közönség és a zsűri előtt.

A biztos továbbjutóknak fenntartott székekért hatalmas harc folyt, hiszen a mentorok az adás első szakasza alatt csak arról dönthettek, hogy az ő véleményük szerint kik érdemelnek továbbjutó helyet, de a nézők döntötték el, hogy kik azok, akik ülve is maradhattak. A 13 produkció vége után Belano, Nazyra, Varga Imi és a Tonix Honix ültek a továbbjutást jelképező helyeken, azonban ezzel a show még nem ért véget, mert a nézők még 4 versenyzőt továbbjuttathattak a szavazataikkal. Így a továbbjutók táborához még csatlakozhatott Patai Anna, Farkas Ancsi, Istenes Márkó és Balla Béla.

Ám itt következett egy csavar, ugyanis a mentorok fontos feladatot kaptak, mert többségi szavazattal továbbjuttathattak egy versenyzőt a kettő közül, akik a továbbjutók után a legtöbb szavazatot kapták.  Ám a mentorok nem tudtak megegyezni arról, hogy kit juttassanak tovább, így végül itt is a nézői szavazatok döntöttek arról, hogy a CFL legyen az, aki csatlakozhat a továbbjutott versenyzők táborához.

 

