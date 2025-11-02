x-faktormajkatóth andigáspár laci
X-Faktor: összeálltak a mentorok csapatai, egy csavarral 13 versenyző vág neki az első élő show-nak

admin Grósz Petra
2025. 11. 02. 08:48
A múlt héten már kiderült, hogy Majka Farkas Ancsit, Varga Imit és Tonix Honixot viszi magával az idei X-Faktor első élő show-jába, míg Valkusz Milán Balla Bélát, Kollár Deát és a CFL-t. A tegnap esti adásban Gáspár Laci és Tóth Andi csapatai is összeálltak, ám némi csavarral.

Gáspár Laci úgy döntött, Patai Annát elengedni, Tóth Andi azonban a csapatába vette az édesanyát. Az énekesnő azonban Mohácsi Anett és Patai Anna párbajéneklése után képtelen volt dönteni, melyiküket vigye tovább. A dilemma közepette

Majka azt javasolta, kivételesen legyen eggyel több versenyző az élő show-ban, amire a szerkesztők végül rábólintottak.

Tóth Andi csapatába így

  • Patai Anna,
  • Mohácsi Anett,
  • Istenes Márkó
  • és Belano kerültek be,

Gáspár Laci pedig

  • Lilyzzel,
  • Lil Davisszel
  • és Nazyrával vág majd neki az élő show-knak.

Az X-Faktorral egy időben futó Megasztárban egyébként szintén 13 versenyzővel indultak el múlt héten az élő adások a TV2-n, miután egy korábban kiesett versenyzőt vigaszágról visszajuttattak a műsorba a nézők.

Egy 13. versenyző vigaszágról jutott a Megasztár 8. évadának élő show-jába
Tóth Gabi a mestere a továbbjutó lánynak.

