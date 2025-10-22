legolopottritkarajtaütés
Szórakozás

Lopott LEGO-k ezreit foglalták le egy kaliforniai bűnbanda felszámolásakor

24.hu
2025. 10. 22. 06:27

Szokatlan helyszínen jártak a kaliforniai Santa Rosa rendőrei október 13-án – írja a New York Times.

A házban, ahol helyszíneltek mindent apró műanyag játékdarabkák borítottak. Figurák eltávolított fejei és testrészei szépen rendszerszerezve, kukák tele alkatrészekkel, a folyosókon és a lépcsőkön bontatlan készletek dobozai tornyosultak.

A házban a 39 éves Robert Lopez élt, aki több embert bízott meg azzal, hogy lopjanak drága LEGO-készleteket és minifigurákat, amit ő a piaci ár alatt vett meg tőlük, majd busás haszonnal továbbértékesített. A férfi legalább 6000 dollár (kb. 2 millió forint) értékű LEGO ellopásában lehet érintett.

Az ügyben szeptemberben indult kiterjedt nyomozás, ami Lopez letartóztatásával még nem zárult le, a rendőrök további bűnelkövetőket keresnek. Lopezt többek között lopással és bűncselekmény elkövetésére irányuló szervezkedéssel vádolják, amiért akár három évet is kaphat.

A LEGO-készletek és minifigurák lopása egyre gyakoribb, mivel a ritkaságoknak magas az újraértékesítési értékük a gyűjtők körében, az interneten könnyen és gyorsan eladhatók, nagy a kereslet irántuk, ugyanakkor könnyen mozgathatók és elrejthetők – áll a rendőrség közleményében.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Hajmásy Péter először jelentkezett nyitott szívműtétje óta
Nagy Feró szerint tíz év múlva senki nem fog emlékezni Majka dalaira
Thuróczy Szabolcs testvére egy filmes kérdésen bukott el a Legyen Ön is Milliomos!-ban
A Kísértés Anitája elmondta, hogyan alakult a kapcsolata Dáviddal és Kerimmel a műsor után
7,3 milliárd forintot szór szét a kormány Erdélyben: politikai szálakat és a határ mindkét oldalán hasznot húzó cégeket találtunk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik